Il regolamento di FantaSanremo 2026 ha suscitato molte discussioni tra i partecipanti, perché alcune scelte possono portare all’esclusione dalla classifica. Gli utenti devono conoscere le regole per evitare di essere squalificati, soprattutto in occasione delle nuove sfide. La guida definitiva spiega come mantenere il punteggio alto senza incorrere in penalità.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno per volgere al termine, la neve si sta sciogliendo, ma la vera competizione inizia adesso. Se pensavate che il regolamento del 2026 fosse un copia-incolla dell’anno scorso, vi sbagliate di grosso. Quest’anno il Team Punteggi ha introdotto meccaniche che premiano il “grind” notturno e puniscono chi non sa gestire la panchina. Ecco l’analisi completa del regolamento ufficiale, depurata dal “legalese” e tradotta per chi vuole vincere. In Breve. Il FantaSanremo 2026 si gioca dal 24 al 28 febbraio.. Hai 100 Baudi per comprare 7 artisti: 5 titolari e 2 riserve.. Attenzione al meta-game: i Titolari prendono punti da tutto, mentre le Riserve accumulano solo i BonusMalus “Extra” (fuori dal palco). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026 – Il Regolamento: la Guida Definitiva (e come non farsi “bannare” dalla classifica)

Il FantaSanremo 2026 torna con nuove regole e premi per chi crea la squadra più forte.

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo, il gioco legato al Festival di Sanremo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.