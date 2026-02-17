Il Fantasanremo 2026 ha preso il via a causa della grande attesa dei fan, che ogni anno seguono con entusiasmo le dinamiche del gioco durante il Festival di Sanremo. Quest’anno, il gioco si rinnova con nuove regole e premi, attirando ancora più appassionati, tra cui molti giovani. La piattaforma ufficiale apre le iscrizioni il 10 febbraio, mentre la competizione vera e propria inizia il primo giorno del festival.

Con l’arrivo del Festival di Sanremo, appuntamento fisso per la musica italiana, torna anche nel 2026 uno dei fenomeni più attesi dal pubblico: il FantaSanremo. Puntuale come avviene ogni anno dal 2020, il fantaconcorso più popolare tra quelli non sportivi ripropone la celebre kermesse canora in chiave ludica, trasformandola idealmente in un campionato. Anche per questa edizione l’interesse è già altissimo: sono oltre un milione le squadre create dagli utenti, un dato che conferma la crescita costante del gioco rispetto agli anni precedenti. Come funziona?. Il format ricalca le dinamiche del fantacalcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fantasanremo 2026: come funziona, regolamento e quando inizia

FantaSanremo 2026: il regolamento, bonus e malus, consigli per vincere, novità e quando iscriversi al fantasy game legato al FestivalIl FantaSanremo 2026 torna con nuove regole e premi per chi crea la squadra più forte.

FantaSanremo 2026: il regolamento, i bonus e come iscriversiIl concorso FantaSanremo 2026 ha aperto le iscrizioni, che si chiudono il 23 febbraio, poche ore prima dell’inizio del Festival.

FANTASANREMO 2026: +25 PUNTI IN UNA SERA Ecco i Bonus MATEMATICI!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.