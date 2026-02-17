Famiglia palestinese in fuga da Gaza cerca di raggiungere Como ma tutto è fermo
Una famiglia palestinese in fuga da Gaza tenta di raggiungere Como, ma il viaggio si è bloccato. Le autorità locali avevano preparato alloggi e assistenza, ma le procedure burocratiche hanno ritardato l’arrivo. La famiglia, che ha lasciato la casa sotto i bombardamenti, aspetta ancora di poter entrare in Italia.
Tutto sarebbe già pronto a Como per accogliere una famiglia palestinese in fuga dalla Striscia di Gaza. Eppure, nonostante un provvedimento urgente del Tribunale di Roma, l’ingresso in Italia resta bloccato per l’assenza dei visti. La famiglia è composta da cinque persone, padre, madre e tre figli minori. In quanto potenziali richiedenti asilo, avrebbe titolo a entrare nel Paese per presentare domanda di protezione internazionale. Nel loro caso, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbero presenti anche condizioni concrete che rendono l’accoglienza immediatamente possibile e proprio a Como.🔗 Leggi su Quicomo.it
