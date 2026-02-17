Famiglia palestinese in fuga da Gaza cerca di raggiungere Como ma tutto è fermo

Una famiglia palestinese in fuga da Gaza tenta di raggiungere Como, ma il viaggio si è bloccato. Le autorità locali avevano preparato alloggi e assistenza, ma le procedure burocratiche hanno ritardato l’arrivo. La famiglia, che ha lasciato la casa sotto i bombardamenti, aspetta ancora di poter entrare in Italia.

Tutto sarebbe già pronto a Como per accogliere una famiglia palestinese in fuga dalla Striscia di Gaza. Eppure, nonostante un provvedimento urgente del Tribunale di Roma, l’ingresso in Italia resta bloccato per l’assenza dei visti. La famiglia è composta da cinque persone, padre, madre e tre figli minori. In quanto potenziali richiedenti asilo, avrebbe titolo a entrare nel Paese per presentare domanda di protezione internazionale. Nel loro caso, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbero presenti anche condizioni concrete che rendono l’accoglienza immediatamente possibile e proprio a Como.🔗 Leggi su Quicomo.it

Gaza, tregua e governo tecnico palestinese: ecco i nomi del nuovo esecutivo. Dalla lista sono escluse figure legate ad Hamas e all’Autorità nazionale palestineseCon l’attuazione della tregua a Gaza, si delinea un nuovo capitolo politico con la formazione di un governo tecnico palestinese.

Gaza, Pizzaballa: “Vogliamo vivere un Natale normale, anche se qui è tutto fermo”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.