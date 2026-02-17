faicchio approva bilancio dup e piano urbanistico comunale

Il Comune di Faicchio ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, il DUP e il Piano Urbanistico Comunale, dopo settimane di discussioni. La decisione deriva dalla necessità di pianificare meglio le risorse e gli interventi futuri. Per esempio, ora si potranno avviare nuovi progetti per le strade e le scuole del paese.

Il Consiglio Comunale di Faicchio ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20262028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP), segnando un passo importante per la pianificazione economica e sociale del Comune. Il Sindaco di Faicchio, dott. Nino Lombardi, ha dichiarato: “Voglio ringraziare i Consiglieri per il voto su documenti programmatici che disegnano il prossimo biennio del Comune di Faicchio. È importante dare un segnale di unità e rispetto per il futuro della nostra comunità. La condivisione e il dialogo costruttivo sono necessari per la crescita economica e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

