Faenza mossa vincente Di Pizzo pivot tanta fisicità

Di Pizzo ha deciso la vittoria di Faenza con una prestazione da pivot fisico e deciso. La Tema Sinergie 2.0 ha conquistato i primi due punti della stagione grazie a una strategia che ha puntato sulla forza e sulla presenza sotto canestro. La coppia formata da Di Pizzo e Van Ounsem ha dimostrato di saper gestire bene il ritmo e le situazioni di combattimento sotto il tabellone, anche senza Mbacke, che ancora deve recuperare completamente.

La Tema Sinergie 2.0 ha superato il primo esame a pieni voti. Il nuovo assetto tattico che ha visto Di Pizzo nel ruolo di pivot con al fianco Van Ounsem, si è rivelato un'ottima soluzione di gioco, in attesa che rientri Mbacke, anche se i suoi tempi di recupero non saranno brevi. Di Pizzo ha debuttato catturando 11 rimbalzi (5 dei quali in difesa) e mettendo tanta fisicità e grandi benefici li ha avuti Van Ounsem, autore di 11 punti conditi da10 rimbalzi, che da ala grande non ha avuto di fronte avversari di maggiore caratura fisica ed è stato così più libero nei movimenti, dando comunque un buon contributo pure nel ruolo di centro.