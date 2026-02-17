Fabriano e Montecarotto sul palco ' I tre porcellini' e l' acrobatico ' Legami'

Fabriano e Montecarotto portano in scena due spettacoli per bambini, 'I tre porcellini' e 'Legami', per coinvolgere le famiglie in un pomeriggio di divertimento. La scelta di domenica pomeriggio si rivela perfetta, attirando numerosi genitori e bambini che cercano un momento di svago. Un teatro locale ha già venduto tutti i biglietti, registrando grande entusiasmo tra il pubblico più giovane.

Fabriano (Ancona), 17 gennaio 2026 - Domenica a teatro con i ragazzi: doppio appuntamento tra fiaba e circo contemporaneo La domenica pomeriggio si conferma il momento magico per le famiglie della provincia, grazie alla 42esima stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Domenica (ore 17), il sipario si alzerà contemporaneamente in due borghi d'eccellenza del territorio: il Teatro Comunale di Montecarotto e il Teatro Gentile di Fabriano, offrendo due proposte artistiche profondamente diverse ma unite dalla capacità di incantare grandi e piccoli. Il palcoscenico del Teatro Gentile di Fabriano ospita invece una produzione di confine tra teatro dell'assurdo e circo contemporaneo: "Legami".