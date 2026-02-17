Fabregas | Giocare bene non basta per vincere il Como non è pronto per lo Scudetto

Cesc Fàbregas ha detto che giocare bene non basta per vincere e ha spiegato che il Como non è ancora pronto per lo scudetto. Il centrocampista spagnolo ha evidenziato che la squadra deve migliorare ancora molto, anche se ha mostrato segnali positivi nelle ultime partite. Questa domenica, il Como affronterà il Milan a San Siro, dove spera di ottenere un risultato sorprendente.

In vista della 24ª giornata di Serie A, il Como guidato da Cesc Fàbregas si prepara ad affrontare il Milan in una sfida che torna a giocarsi a San Siro dopo il rinvio causato dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L’obiettivo è dimostrare equilibrio, continuità e una crescita costante, pur mantenendo i piedi ben saldi su una realtà competitiva e concreta. La partita è prevista per mercoledì sera alle 20:45 e arriva in un contesto di rientro dopo una sospensione imposta dall’evento olimpico. La squadra lavora per offrire una performance all’altezza, mantenendo chiaro che l’obiettivo non è una proclamazione finale ma un percorso di progressiva maturazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia»Cesc Fàbregas ha spiegato che il Como non può pensare di vincere sempre, anche se gioca bene.

Milan, ora non basta giocare bene: col Como serve una risposta veraIl pareggio contro la Fiorentina ha evidenziato alcuni limiti del Milan, che ora si prepara alla sfida contro il Como.

