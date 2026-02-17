Fabio Macellari l' ex calciatore dell' Inter è stato condannato per spaccio di droga
Fabio Macellari, ex calciatore dell’Inter, è stato condannato per spaccio di droga dopo che le autorità hanno scoperto che vendeva sostanze stupefacenti nei pressi di un centro sportivo. La sentenza arriva a seguito di un’indagine che ha portato al suo arresto lo scorso mese, quando sono stati trovati diversi farmaci e denaro contante nella sua abitazione.
L'ex giocatore dell'Inter Fabio Macellari è stato condannato a otto mesi di reclusione e a 1.800 euro di multa. L'ex difensore di serie A che ha indossato anche la maglia nerazzurra, oggi 51enne, è stato condannato dal tribunale di Piacenza in un procedimento scaturito da un’indagine antidroga condotta nel 2019 dai carabinieri di Bobbio (Piacenza). La sentenza, come si apprende, riguarda l’accusa di spaccio di cocaina che l'ex calciatore aveva respinto sostenendo di aver fatto uso personale di droga, senza cederla o venderla. Al termine dell’udienza Macellari è stato riaccompagnato nel carcere delle Novate di Piacenza, dove era già recluso per scontare una pena di cinque anni inflitta dal tribunale di Cagliari per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna ed estorsione ai danni della madre della stessa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Fabio Macellari condannato per spaccio: “Mai ceduta droga, difendevo gli anziani dalle coltellate”Fabio Macellari è stato condannato a otto mesi di carcere per spaccio di droga, una decisione presa dopo che la procura aveva accusato l’ex calciatore di vendere sostanze stupefacenti.
L'ex Inter Macellari condannato per spaccio di droga: "La usavo, ma non la vendevo"L'ex giocatore dell'Inter, Macellari, è stato condannato a otto mesi di reclusione dopo essere stato scoperto a usare droga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giustizia tributaria, chiudono Nuoro e Oristano: Intervengano i parlamentari sardi - L'Unione Sarda.it; Calcio: campionato allievi nel Salento, arbitro indagato per aver dato una testata a un calciatore minorenne. Cosa è successo; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Incendio al centro commerciale Spazio Lecce: fiamme nel supermercato.
Fabio Macellari condannato per spaccio, l’ex Inter si difende: Ho fatto uso di droga, ma non l’ho mai vendutaL'ex terzino di Cagliari, Bologna e Inter, che sta già scontando in carcere una condanna di cinque anni per maltrattamenti ed estorsione, ha annunciato che impugnerà la sentenza ... sport.virgilio.it
L'ex calciatore Macellari condannato a 8 mesi per spaccio: Ne facevo uso, ma mai vendutaSi chiude con una condanna un nuovo capitolo giudiziario nella vita di Fabio Macellari, ex difensore che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio. tuttomercatoweb.com
È arrivata la condanna per Fabio Macellari, ex difensore che tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila ha vestito le maglie di Lecce, Cagliari, Inter e Bologna. Il tribunale di Piacenza lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e a 1.800 euro di multa per spa facebook
L’ex Cagliari Fabio Macellari condannato a otto mesi per spaccio x.com