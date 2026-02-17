Fabio Macellari condannato per spaccio | Mai ceduta droga difendevo gli anziani dalle coltellate

Fabio Macellari è stato condannato a otto mesi di carcere per spaccio di droga, una decisione presa dopo che la procura aveva accusato l’ex calciatore di vendere sostanze stupefacenti. Durante il processo, Macellari ha dichiarato di aver fatto uso di cocaina, ma di non aver mai ceduto né venduto droga ad altri. L’ex difensore ha anche ricordato di aver rischiato la vita per difendere gli anziani da coltellate, una storia che ha attirato l’attenzione dei presenti in aula.