Exclusive-Foreign cars flow to Russia through China skirting Ukraine war sanctions
Il flusso di auto straniere verso la Russia cresce attraverso la Cina, aggirando le sanzioni legate al conflitto in Ucraina. Numerosi veicoli di marche europee e giapponesi passano dalla frontiera cinese, spesso senza passare per canali ufficiali. Questo traffico illecito si intensifica mentre le autorità russe cercano di soddisfare la domanda di veicoli importati, nonostante le restrizioni internazionali. Secondo fonti di settore, ogni giorno arrivano centinaia di automobili attraverso rotte nascoste, alimentando il mercato nero di veicoli di lusso e di fascia media.
The sanctions and company pledges came in reaction to Russia’s 2022 invasion of Ukraine. But a thriving trade in these vehicles – from Toyotas and Mazdas to German luxury models – continues partly through informal networks enabling Russian dealers to order them through Chinese intermediaries, the interviews and data from Russian research firm Autostat show. Most are made in China - where many international brands build vehicles with local partners - or are shipped through there after being manufactured elsewhere, according to the data and sources. A growing number are zero-mileage “used” vehicles – new cars registered as sold in China by dealers or traders, who then reclassify them as used and export them. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Ukraine imposes sanctions on foreign suppliers of components for Russian missiles
La Ucraina ha annunciato di aver imposto sanzioni a diverse aziende straniere che producono componenti per i droni russi.
Ukraine’s FM says China could help end the war, invites counterpart to Ukraine
Kyiv, 13 febbraio – Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha annunciato di aver invitato il suo collega cinese a visitare l’Ucraina, sottolineando che Pechino potrebbe contribuire a trovare una soluzione alla guerra, dopo che il governo cinese ha espresso una posizione più aperta sul conflitto.
Foreign cars flow to Russia through China, skirting Ukraine war sanctions
Foreign cars flow to Russia through China, skirting Ukraine war sanctionsTens of thousands of cars are being exported from China to Russia under gray-market schemes that often circumvent Western and Asian government sanctions and automakers' commitments to exit the Russian ... reuters.com
Eni torna ad operare in Venezuela. L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Eni e Repsol assieme a Shell, British Petroleum e Chevron, unica compagnia che negli ultimi sette anni era in campo nel Paese latinoamerica facebook