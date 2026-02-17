Ex Milan Spalletti su Kalulu | Mi dispiace perchè è un bravo ragazzo Prendersi del bischero da Chivu…

Luciano Spalletti ha commentato l’episodio che vede coinvolto Pierre Kalulu, ex difensore del Milan, a causa di alcune parole di Cristian Chivu. La vicenda ha attirato l’attenzione perché l’allenatore della Juventus si è mostrato dispiaciuto per il comportamento e ha sottolineato che Kalulu è un ragazzo serio, anche dopo aver ricevuto insulti come “bischero”. Spalletti ha spiegato che conoscere bene il calciatore lo rende ancora più dispiaciuto per quanto accaduto.

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti, è tornato a parlare dell'episodio legato a Pierre Kalulu, ex calciatore del Milan, e Alessandro Bastoni durante il derby d'Italia contro l'Inter, L'allenatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions Galatasaray ha voluto difendere il difensore francese da quanto dichiarato da Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter ha, infatti, riferito come Kalulu dovrebbe comportarsi in campo durante un match. Spalletti, 'infuriato', ha voluto replicare alle sue dichiarazioni post partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Spalletti su Kalulu: “Mi dispiace perchè è un bravo ragazzo. Prendersi del bischero da Chivu…” “Mi dispiace che Kalulu si prenda anche del bischero da Chivu”: Spalletti contrattaccaLuciano Spalletti critica duramente Chivu perché ha chiamato Kalulu “bischero”. Spalletti: "Kalulu ha subìto due torti. Se poi deve anche prendersi del bischero da Chivu..."Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due ingiustizie e di aver ricevuto insulti da Chivu. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Zielinski fa volare l'Inter, la Juve protesta con l'arbitro per l'espulsione di Kalulu: Chivu a +8 sul Milan, Spalletti resta quarto a pari punti con la Roma; Spalletti difende Kalulu: Non mi va giù che si prenda anche del bischero da Chivu...; Spalletti a Ferri prima della rissa nel tunnel tra Inter e Juve: Ti aspettano. Cosa è successo. Buffon: Il campionato non è assolutamente chiuso. Occhio a Milan e Napoli. E su Spalletti...Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Stampa, il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha espresso. tuttomercatoweb.com Panchina Milan: per i bookie Inzaghi favorito su SpallettiAl centro dell’attenzione c’è Luciano Spalletti, con cui Adriano Galliani avrebbe già avuto colloqui telefonici. Per il prossimo allenatore del Milan, però, i bookmaker internazionali continuano a ... calciomercato.com «SPALLETTI FURIOSO: "CHIVU, NON TOCCARE KALULU!". DIFESA A SPADA TRATTA PER L'EX MILAN DOPO IL CASO DERBY: "DUE TORTI COLOSSALI, BASTA!"» #Spalletti #Chivu #Kalulu #InterJuve #SerieA #ChampionsLeague facebook #Kalulu a Tuttosport: “Lo Scudetto è ancora possibile: ricordo ancora cosa mi disse #Maignan nel 2022 quando lo vincemmo col #Milan . #Spalletti visionario: vede in noi qualità che neppure sappiamo di avere. #Tonali alla #Juve Si vedrà…”. #calciomercato x.com