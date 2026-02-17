L'ex arbitro Daniele Minelli ha commentato il episodio tra Bastoni e Kalulu, affermando che il regolamento dovrebbe essere modificato per evitare simulazioni e che la prova televisiva potrebbe aiutare a chiarire le situazioni dubbie. Minelli ha sottolineato come, in questa occasione, il contatto tra i due giocatori avrebbe richiesto una gestione diversa da parte dell’arbitro.

Durante uno degli ultimi pomeriggi su 'TMW Radio', è stato ospite l'ex arbitro di Serie A Daniele Minelli. Non poteva mancare il suo pensiero sul caso Bastoni-Kalulu, avvenuto durante Inter-Juventus. Ecco, quindi, le sue parole rilasciate a 'Maracanà'. "A mio avviso ci sono tutti gli strumenti per far smettere le simulazioni. Se l'arbitro comincia ad ammonire non solo all'interno dell'area ma in tutte le zone del campo.Da quando è stato inserito il VAR, è stata tolta la prova tv ma andrebbe rimessa per questi fatti oggettivi. Sul caso Bastoni-Kalulu, la decisione dell'arbitro è stata frettolosa e ha portato all'ammonizione per un non fallo e un'espulsione che ha condizionato il risultato della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex arbitro Minelli: “Bastoni-Kalulu? Va cambiato il regolamento per le simulazioni. E la prova tv …”

Aleesami attacca: “Bastoni scaltro su Kalulu, il VAR va cambiato”Haitam Aleesami ha criticato duramente Bastoni per il fallo su Kalulu, accusandolo di essere scaltro, e ha chiesto di rivedere le regole sul VAR.

Simulazione Bastoni, ecco perché non scatterà la prova TV dopo il contatto con KaluluSimone Bastoni non dovrà affrontare una prova televisiva dopo aver avuto un contatto con Kalulu durante l’allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.