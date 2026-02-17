Evoluzione del linguaggio umano Radici e connessioni tra popoli

Il gruppo ‘Caschi Blu della Cultura’ e il Museo Civico di Storia Naturale organizzano oggi alle 16 una conferenza nell’Arengo del palazzo Municipale, perché vogliono approfondire le origini e le connessioni tra i popoli attraverso il linguaggio. La discussione si concentrerà su come le parole si siano evolute nel tempo e sulle radici comuni tra diverse culture europee. Un esempio concreto sarà l’analisi delle somiglianze tra le lingue antiche e moderne, per capire come il linguaggio abbia plasmato le relazioni tra i popoli.

Oggi, alle 16, nella sala dell'Arengo nel palazzo Municipale, con il gruppo 'Caschi Blu della Cultura' e 'Museo Civico di Storia Naturale' si svolgerà la conferenza del ciclo 'Genti d'Europa' dedicata all'evoluzione del linguaggio. Le continue migrazioni, fin dal neolitico, hanno fatto interagire culture ed etnie diverse. Pelli e occhi di differenti colori, come pure i tratti somatici, sono giunti fino a noi, mescolati nei nostri geni. E il linguaggio? Nella Bibbia c'è il famoso episodio della 'Torre di Babele' narrato nella Genesi dove Dio confuse la loro lingua' per impedire agli uomini di capirsi e proseguire il loro progetto di costruire una città e una torre che arrivasse al cielo.