Eventi estremi Massa tra le Top 10 | I monti franano il Comune è fermo

Una serie di frane sui monti di Massa ha messo in allarme cittadini e residenti, ma il Comune tarda a intervenire. Le piogge intense di questo mese hanno provocato smottamenti che hanno bloccato strade e causato danni alle proprietà. Nonostante gli episodi si ripetano con frequenza crescente, le autorità locali sembrano ignorare il rischio reale per le persone e le case.

dMASSA La montagna frana, timori e disagi aumentano, ma la politica non prende a cuore il problema nonostante certi eventi calamitosi non siano più un’eccezione ma quasi la norma. Il grido di allarme arriva nuovamente dal circolo della montagna di Rifondazione Comunista. "Ancora una volta – afferma Rc – ci troviamo nella necessità di denunciare gravi disagi lungo le strade delle nostre montagne e potenziali rischi per i cittadini. Qualche giorno fa un tratto di carreggiata lungo la strada comunale per Casette ha avuto un cedimento. La zona è stata delimitata e adesso, probabilmente, verrà abbandonata a se stessa come successo con le frane e gli smottamenti precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eventi estremi, Massa tra le Top 10: "I monti franano, il Comune è fermo" Nel 2025 in Toscana 41 eventi meteo estremi: ecco quali. Tra le regioni più colpite d’Italia Nel 2025, la Toscana ha registrato 41 eventi meteorologici estremi, posizionandosi tra le regioni più colpite in Italia. Crisi climatica, la Toscana tra le regioni più colpite nel 2025. 41 gli eventi meteo estremi Nel 2025, la Toscana si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dagli effetti della crisi climatica, con un totale di 41 eventi meteorologici estremi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento; Tra due estremi: il primo inedito della giovane massese Anita Pistone sbarca su Spotify & co.; Codena e Moneta sotto monitoraggio. Arrivano i tecnici sul versante Codena: Ma servono finanziamenti da Roma; La nuova teoria dell’astrofisico paragona i buchi neri alle cascate per spiegare il bagliore dei quasar. In Italia negli ultimi 11 anni 811 eventi meteo estremi. Roma la grande città più colpitaIn Italia la crisi climatica corre veloce, mentre le città fanno fatica a trovare rimedi in maniera rapida ed efficace. Nella Penisola negli ultimi 11 anni - dal 2015 a settembre 2025 - sono 811 gli ... ilsole24ore.com Eventi estremi: l’Italia sedicesima (su 174) tra le nazioni più colpite in 30 anniRoma, 11 nov. (Adnkronos) - Credo sia realistico iniziare a pensare che Giorgia Meloni si possa battere. In questi ultimi anni si è parlato molto di politica internazionale, cosa che favorisce e dà ... ilfattoquotidiano.it ANTEPRIMA PUNTATA – ACCADDE OGGI · 11 FEBBRAIO Il giorno degli estremi, tra gelo, paura e svolte simboliche Freddo record – la temperatura più bassa mai registrata nel Regno Unito Omicidio di massa – un caso che sconvolse Londra e l’opinion - facebook.com facebook L'EX ARBITRO - Chiesa: "Rigore su Vergara, il contatto c'è e c’erano gli estremi per richiamare Massa, ma la sua direzione non mi ha convinto, gol di Bisseck C'era fuorigioco di Thuram, Var Tutto più complicato, protocollo da rivedere" ift.tt/K2XC0s3 x.com