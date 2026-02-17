Eupraxia di Kyiv un' imperatrice al Concilio di Piacenza se ne parla in un incontro alla Fondazione

Eupraxia di Kyiv, famosa per aver guidato con fermezza la sua città durante il conflitto, sarà protagonista di un dibattito alla Fondazione di Piacenza. La discussione si concentrerà sulla figura storica dell'imperatrice e sul suo ruolo nel consolidare il potere in Ucraina. Sono previsti interventi di esperti provenienti da università ucraine e britanniche, pronti a condividere nuove scoperte archeologiche e documenti inediti sulla sua leadership.

Si tratta di un incontro culturale di ampio respiro, al quale parteciperanno non soltanto apprezzati e qualificati relatori locali, ma anche accademici e storici in collegamento dagli atenei ucraini e britannici. L'incontro, programmato per il pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026, avrà inizio alle ore 17 nell'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Gli interventi dei relatori, moderati da Lyudmyla Popovych (presidentessa dell'Associazione Nadiya Odv), saranno dedicati all'analisi storica della figura di Eupraxia di Kyiv, nonché al contesto europeo dell'epoca.