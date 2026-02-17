eterno e isabella tovaglieri la sfida al regime iraniano tra strappi e roghi

Eterno e Isabella Tovaglieri hanno acceso un fuoco virtuale contro il regime iraniano, trasformando la protesta in un gesto estremo sui social. La loro azione, nata da uno strappo in aula, si traduce ora in incendi simbolici che attirano l’attenzione mondiale. La decisione di usare immagini forti sposta il dibattito dalla politica alle provocazioni pubbliche.

Dallo strappo nell’aula al fuoco acceso sui social. La protesta contro il regime iraniano si trasforma in una sequenza di gesti simbolici sempre più estremi, che spostano il confronto dal terreno politico a quello della provocazione mediatica. Dopo le minacce ricevute dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri per aver lacerato la fotografia della Guida Suprema, il militante leghista Ferenc Venturelli, noto come “Eterno”, ha rilanciato con un video in cui dà alle fiamme il ritratto di Ali Khamenei. «È stata minacciata per averla strappata», dice nel filmato. «Io faccio di più». Il rogo viene rivendicato come atto di libertà e di opposizione alla teocrazia di Teheran.🔗 Leggi su Milanotoday.it

