Oggi, martedì 17 febbraio 2026, i numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono usciti alle 20:00, dopo aver subito un ritardo di circa mezz'ora a causa di problemi tecnici alle macchine di estrazione. Durante l'estrazione, sono stati pubblicati anche i numeri più ritardatari e quelli più frequenti, mentre il jackpot del Superenalotto ha raggiunto una cifra di oltre 50 milioni di euro. La macchina del lotto ha estratto numeri che non si vedevano da settimane, attirando l’attenzione di molti giocatori.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 17 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 113 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpotQuesta mattina sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpotQuesta mattina, alle 20,00, si sono svolte le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.