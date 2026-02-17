Milano, 17 febbraio 2026 – Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 122 milioni di euro, spinto dall’assenza di vincite nel concorso precedente. Questa cifra fa salire l’attenzione tra i giocatori che sperano di portare a casa una delle vincite più alte di sempre. Questa sera, infatti, molte persone si preparano a tentare la fortuna con la speranza di essere i nuovi milionari.

Milano, 17 febbraio 2026 – Caccia grossa al tesoro del Superenalotto che oggi 17 febbraio 2026 vale un jackpot stellare di 122 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta con noi, a partire dalle ore 20 l’estrazione dei numeri e combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto Ultima estrazione Lotto e 10eLotto: festeggiano Milano e Sesto San Giovanni Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di martedì 17 febbraio

