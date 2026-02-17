Escono dal supermercato con un televisore rubato sottobraccio

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato una televisione dal supermercato. Ha nascosto il televisore sotto il braccio e ha cercato di uscire senza pagare. La scena si è svolta davanti agli occhi dei clienti, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno fermato il ladro mentre tentava di scappare.

Prima (ostentando indifferenza) il furto in un supermercato, poi l'inseguimento e infine le manette per uno dei due. È successo nella giornata di domenica 15 febbraio a Rozzano dove due uomini hanno rubato un televisore in un discount, ma uno dei due è stato fermato e arrestato dagli agenti della polizia locale. Tutto è successo nel pomeriggio quando i due sono entrati nel supermercato come normali client. Pochi minuti dopo, tuttavia, sono usciti senza passare dalle casse con un televisore sottobraccio e un sacco con diversi generi alimentari. I cassieri hanno subito lanciato l'allarme e, insieme al direttore del negozio, hanno inseguito i due.