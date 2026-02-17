Esce il Dizionario tecnico metodologico della danza classica di Flavia Pappacena

Flavia Pappacena ha pubblicato il “Dizionario tecnico metodologico della danza classica” per rispondere alla richiesta di chiarimenti pratici sulla disciplina. La casa editrice Gremese annuncia che il libro sarà disponibile nelle librerie a partire dal 13 febbraio, offrendo uno strumento utile a insegnanti, ballerini e appassionati. Il volume si propone come una guida dettagliata, con definizioni chiare e illustrazioni, per aiutare a comprendere i termini più complessi della danza classica.

MILANO – Gremese annuncia la pubblicazione del "Dizionario tecnico metodologico della danza classica", il nuovo volume di Flavia Pappacena, in libreria dal 13 febbraio. Il libro sarà presentato in anteprima sabato 21 febbraio alle ore 17 a Danzainfiera (Firenze), nell'area press adiacente allo stand Gremese M1, proprio all'ingresso del Padiglione. L'incontro, moderato dall'editore Alberto Gremese, vedrà l'autrice in dialogo con Alessandra Alberti. Frutto di decenni di ricerca e insegnamento, il volume propone un approccio inedito allo studio della danza classica, con un'impostazione metodologica che ne fa molto più di un semplice glossario.