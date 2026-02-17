Esce di strada con il camion e resta in bilico sul pendio

Il camion cisterna di ieri, 16 febbraio 2026, è finito fuori strada a Moso in Passiria, rimanendo in equilibrio su un pendio ripido. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo su una curva stretta, provocando l’uscita dalla carreggiata. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la zona e aiutare il conducente, che è rimasto illeso.

I dettagli delle dinamiche dei fatti non sono ancora stati resi noti. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il conducente, probabilmente a causa del ghiaccio, sia uscito di strada andando a sbattere contro la staccionata a bordo della carreggiata. Così facendo, il mezzo è rimasto in bilico sul pendio. L'autista è riuscito a scendere dal mezzo e a chiedere aiuto agli operatori del numero unico di emergenza 112, che hanno girato la chiamata ai pompieri. Questi ultimi, giunti sul posto, hanno avviato tutte le operazioni necessarie al recupero e alla messa in sicurezza del mezzo.

