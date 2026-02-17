Erica Piamonte l’ex gieffina in ospedale dopo una cena | il racconto social

Erica Piamonte si trova in ospedale dopo aver partecipato a una cena raffinata, che si è conclusa con un menù elaborato e un’atmosfera rilassata. Durante la serata, la ex gieffina si godeva una serata tra amici, ma poco dopo mezzanotte ha iniziato a sentirsi male. Un episodio improvviso che l’ha costretta a ricorrere alle cure mediche, lasciando tutti sorpresi.

Una cena elegante, un menù degustazione studiato nei dettagli, il clima disteso del fine settimana. Poi, nel cuore della notte, qualcosa cambia. Il racconto che arriva dai social è quello di ore convulse, di paura improvvisa e di un ricovero d’urgenza che nessuno avrebbe potuto prevedere. A parlare è un volto noto al pubblico televisivo; un ex concorrente del reality show “Grande Fratello” che ha condiviso in prima persona un episodio capace di trasformare una serata qualunque in un incubo. Le sue parole sono dirette, crude, prive di filtri: «Ho vomitato sangue, una notte da incubo». Dietro quel messaggio, però, c’è molto di più di uno spavento momentaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

