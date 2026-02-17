Eredità di Reggio Emilia | Annullato testamento contestato un milione torna ai parenti dopo perizia calligrafica dubbia

A Reggio Emilia, un giudice ha annullato un testamento contestato che aveva lasciato un milione di euro ai parenti del commerciante novantenne, a causa di una perizia calligrafica dubbia. La decisione arriva dopo mesi di discussioni legali e un’attenta analisi della firma presente nel documento. Durante il processo, gli avvocati hanno presentato testimonianze che hanno messo in dubbio la validità della scrittura, portando alla revoca del testamento. La vicenda si è svolta principalmente nel periodo della pandemia, quando le tensioni familiari sono aumentate.

Battaglia Ereditaria a Reggio Emilia: Annullato Testamento, Un Milione di Euro ai Parenti. Reggio Emilia – Si conclude con una sentenza definitiva una lunga battaglia legale per l'eredità di un commerciante novantenne, scoppiata durante la pandemia del 2020. Il tribunale civile ha annullato un secondo testamento contestato, restituendo l'intero patrimonio – stimato in circa un milione di euro – ai parenti più stretti. La decisione priva di benefici la convivente e la badante, che si erano viste riconosciute diritti nel documento ora invalidato. Le Origini della Disputa: Un Testamento Contestato.