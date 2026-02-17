Epstein Files Bonelli Avs | Serve Commissione d' Inchiesta ne va della qualità nostra democrazia – Il video
Giovanni Epstein ha chiesto una Commissione d'Inchiesta perché ritiene che la trasparenza su alcuni casi sia fondamentale per la nostra democrazia. Bonelli di Avs ha sottolineato che, in Italia, nessuno si è mai opposto alla creazione di un organismo di indagine ufficiale. Durante una conferenza, ha ricordato che le istituzioni devono affrontare le questioni senza ostacoli, anche quando si tratta di dossier delicati. La proposta mira a fare chiarezza su episodi ancora avvolti nel mistero.
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "In questo Paese non si è negata una Commissione d'Inchiesta a nessuno. Rischiamo di avere più commissioni d'inchiesta che parlamentari. Ma su questa vicenda una Commissione d'Inchiesta è necessaria, perché ne va della qualità della nostra democrazia. Occorre capire quali sono stati gli strumenti di questa manipolazione e chi si è prestato" così il deputato di Avs Bonelli durante le conferenza sugli Esptein Files. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online
**Usa: Avs, 'commissione inchiesta su Epstein files e coinvolgimento cittadini italiani'**L'associazione Avs ha richiesto ufficialmente di creare una commissione d'inchiesta, perché ritiene importante fare chiarezza sui file di Epstein e sul coinvolgimento di cittadini italiani.
Fratoianni (Avs): "Si faccia chiarezza su dimensione criminale e politica Epstein Files in Italia" – Il video
Epstein Files, Bonelli: Serve Commissione d'Inchiesta, ne va della qualità della nostra democrazia
Argomenti discussi: Bonelli (Avs): Non abbiamo nulla a che vedere con la destra xenofoba di Vannacci.
Epstein Files, Bonelli (Avs): Serve Commissione d'Inchiesta, ne va della qualità nostra democrazia(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 In questo Paese non si è negata una Commissione d'Inchiesta a nessuno. Rischiamo di avere più commissioni d'inchiesta ... ilmattino.it
Epstein files, Avs chiede commissione d’inchiesta sugli italiani coinvoltiNel mirino le mail in cui Steve Bannon racconta al finanziere pedofilo il suo impegno nella raccolta fondi per Matteo Salvini. Depositata un’interrogazione ... repubblica.it
Hillary Clinton accusa Trump: "Insabbia gli Epstein files, fate uscire i fascicoli". #ANSA facebook
Hillary Clinton accusa Trump, “Insabbiamento sugli Epstein Files” x.com