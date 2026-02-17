Eolico spunta l’ennesimo piano Nuove pale minacciano Sestino

Un nuovo impianto eolico si prepara a sorgere, questa volta nel cuore dell’Appennino tra Toscana, Marche ed Emilia Romagna. La costruzione di questa decima e undicesima turbina minaccia il paesaggio e le attività agricole locali, già alle prese con altri progetti simili. La zona, conosciuta per le sue colline e i boschi, vede ora un ulteriore sviluppo che solleva polemiche tra cittadini e ambientalisti.

di Claudio Roselli Spunta un nuovo impianto eolico, l'undicesimo della serie, nella porzione di Appennino al confine fra Toscana, Marche ed Emilia Romagna. Nella pagina internet del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stata pubblicata la documentazione del progetto industriale della società Maestrale Energy: 12 pale alte 200 metri, per una potenza complessiva di 86,4 megawatt, collocate nel territorio del Comune, mentre le opere di connessione ricadrebbero anche nel territorio di Badia Tedalda. Indicativamente, l'impianto si posizionerebbe in un'area limitrofa al Monte Maggio e al Poggio delle Campane, già individuata da altri due progetti eolici (14 pale) attualmente in esame al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.