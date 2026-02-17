Enzo Iacchetti a Bardolino | 25 minuti di felicità
Enzo Iacchetti sarà a Bardolino il 8 marzo 2026 alle 17.30 per partecipare a un evento di incontri con l’autore al Teatro Corallo. La sua presenza è stata annunciata in occasione della rassegna dedicata agli scrittori, e il pubblico potrà ascoltare le sue storie e approfondire la sua carriera artistica. L’appuntamento si terrà in Via Fosse, 13, e durerà circa 25 minuti.
Il giorno 8 Marzo 2026 ad ore 17.30, per la rassegna di Incontri con l’autore a Teatro Corallo, Via Fosse, 13, 37011 Bardolino VR, avremo come prima data Enzo Iacchetti. L’autore presenterà il libro “25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia)” (Bompiani, 2025).Modera: Stefano Colli.🔗 Leggi su Veronasera.it
“25 minuti di felicità”, Enzo Iacchetti ospite all’auditorium di Carpi
“Ho deciso di scrivere un libro per mettere ordine ai pensieri, perché sono come i piccioni: mangiano, tubano, cagano… Fanno un casino tremendo”: Enzo Iacchetti e il suo ’25 minuti di felicità’
