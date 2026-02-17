Enzo Iacchetti a Bardolino | 25 minuti di felicità

Enzo Iacchetti sarà a Bardolino il 8 marzo 2026 alle 17.30 per partecipare a un evento di incontri con l’autore al Teatro Corallo. La sua presenza è stata annunciata in occasione della rassegna dedicata agli scrittori, e il pubblico potrà ascoltare le sue storie e approfondire la sua carriera artistica. L’appuntamento si terrà in Via Fosse, 13, e durerà circa 25 minuti.