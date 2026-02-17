Enrico IV lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di Sipario

Enrico IV, lo spettacolo che si tiene ad Abano Terme nella sala teatrale di Sipario, narra di un uomo che perde il contatto con la realtà a causa di uno scherzo di Carnevale. La rappresentazione mette in scena vent’anni di follia e di identità confuse, portando il pubblico a riflettere su come un gioco possa cambiare la vita di una persona. Durante la prima, sono stati molti gli spettatori che si sono lasciati coinvolgere dalla storia intensa e dai personaggi complessi.

Uno scherzo di Carnevale che si trasforma in destino.Vent'anni di follia.Una vita intera vissuta dentro un ruolo. Arriva ad Abano Terme, sabato 21 febbraio ore 21, "Enrico IV", spettacolo per attore e "burattini" interpretato da Andrea De Manincor, tratto dal capolavoro di Luigi Pirandello. La figura di Enrico emerge così come simbolo del confine sottile tra identità e maschera, normalità e follia, verità e rappresentazione. Un monologo potente, essenziale, capace di restituire al testo di Pirandello una sorprendente attualità.

