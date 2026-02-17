Enrico Grosso la foglia di fico dell' Anm? Finanziamenti alle toghe cosa emerge

Enrico Grosso è al centro di un'inchiesta sui finanziamenti alle toghe, scoperti recentemente e attribuiti all’Associazione Nazionale Magistrati (Anm). La procura ha individuato pagamenti provenienti da fonti pubbliche e private, che secondo gli investigatori potrebbero aver influenzato alcune decisioni disciplinari. Grosso, che rappresenta l’Anm nella difesa legale, si limita a negare qualsiasi illecito e respinge ogni accusa. La sua presenza come figura di spicco tra i sostenitori dell’organizzazione ha alimentato polemiche e dubbi tra gli addetti ai lavori.

Negare tutto, negare sempre. È la linea dell' Anm, che affida la difesa all'avvocato Enrico Grosso, presidente onorario del comitato referendario "Giusto dire No" e professore ordinario di Diritto costituzionale dell'Università Torino. Le toghe sono all'angolo, cosa nascondono? Dopo l'interrogazione parlamentare di Enrico Costa (FI), che parla di possibile "forma di finanziamento indiretto all'Anm", il ministero della Giustizia ha scritto a Cesare Parodi invitando – per "opportunità" – a pubblicare "nell'ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal comitato Giusto dire No da parte di privati cittadini".