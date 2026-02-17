Energy Team ci siamo | La squadra cresce

La Energy Team ha scelto Denia, in Spagna, come sede di allenamento perché vuole rafforzare la squadra prima dell’inizio della stagione juniores. Durante la settimana, i giovani atleti hanno lavorato intensamente sulle strade della cittadina valenciana, preparando con cura la prima gara stagionale. La squadra si presenta più compatta e pronta per affrontare le sfide che arriveranno.

Le strade di Denia, località spagnola nella comunità autonoma Valenciana, hanno offerto un ottimo terreno di lavoro alla Energy Team, che ha completato qui l’ultimo blocco di preparazione in vista della nuova stagione su strada della categoria juniores, che scatterà nella gara di Volta Mantovana in programma domenica primo marzo. C’è grande attesa per il debutto stagionale, al quale la squadra si presenterà con un gruppo di corridori selezionati in base alle indicazioni emerse durante il ritiro in Spagna, dove il livello di condizione ha mostrato segnali molto incoraggianti. La formazione brianzola di Capriano (Briosco), guidata dal presidente Rocco Pisano e diretta da Andrea Colombo, sarà presente sulla nuova scena agonistica con una squadra rinnovata e qualificata per ogni terreno di gara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

