Energia pulita e buone abitudini Cervia città che rispetta l’ambiente
Cervia ha avviato un nuovo progetto di energia pulita dopo aver deciso di ridurre le emissioni di CO2, cercando di migliorare la qualità dell’aria. La decisione arriva in un momento in cui i cittadini stanno adottando abitudini più sostenibili, come l’uso di biciclette e il risparmio energetico in casa. La città vuole diventare un esempio di rispetto ambientale, puntando su fonti di energia rinnovabile e iniziative ecologiche concrete.
Si parla in questi mesi di un progetto molto importante per la città di Cervia: un progetto di energia pulita che guarda al futuro e al rispetto dell’ambiente. È una notizia che riguarda tutti, grandi e piccoli, perché anche noi bambini possiamo imparare fin da ora a usare l’energia con attenzione, senza sprecarla, e a capire che le nostre scelte quotidiane possono aiutare l’ambiente e anche far risparmiare le famiglie. La necessità di cambiare rotta è chiara guardando i numeri che leggiamo nei dossier sull’ambiente. Oggi l’umanità consuma risorse come se avesse a disposizione una Terra e mezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Meno plastiche, più energia pulita e altro ancora: gli eventi a Milano dovranno rispettare l'ambiente
A Milano, gli eventi patrocinati dal Comune o con contributi pubblici dovranno rispettare i nuovi
In città i sindaci spagnoli. Incontro sulle buone pratiche per salvaguardare l’ambiente
I sindaci spagnoli sono arrivati a Pisa, ospiti del sindaco Mario Pardini.
Energia pulita, più capitali pazienti per le «buone» ideeC’è un filo che unisce grandi capitali della finanza e ricerca avanzata: la convinzione che la transizione energetica non sia più un orizzonte lontano, ma una necessità concreta, fatta di brevetti, ... corriere.it
Energia osmotica: in Giappone nasce una centrale che trasforma l’acqua in quasi 1 GWh all’anno di elettricità pulitaIn Giappone, nella città di Fukuoka, è entrata in funzione una centrale elettrica osmotica in grado di produrre fino a 880.000 kWh di energia all’anno. Lo scopo è quello di alimentare un impianto di ... greenme.it
Difendiamo il nostro territorio! Energia pulita SÌ – Speculazione NO Il Comune di Sovicille, da sempre impegnato per una transizione energetica democratica, condivisa e rispettosa del nostro paesaggio, delle nostre campagne e della vocazione agricola del - facebook.com facebook
Dall’energia pulita deriva più di un terzo della crescita del PIL cinese nel 2025.Senza i settori dell'energia pulita, l'economia in Cina sarebbe cresciuta 3,5% nel 2025 invece che del 5,0% dichiarato. x.com