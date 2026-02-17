Cervia ha avviato un nuovo progetto di energia pulita dopo aver deciso di ridurre le emissioni di CO2, cercando di migliorare la qualità dell’aria. La decisione arriva in un momento in cui i cittadini stanno adottando abitudini più sostenibili, come l’uso di biciclette e il risparmio energetico in casa. La città vuole diventare un esempio di rispetto ambientale, puntando su fonti di energia rinnovabile e iniziative ecologiche concrete.

Si parla in questi mesi di un progetto molto importante per la città di Cervia: un progetto di energia pulita che guarda al futuro e al rispetto dell’ambiente. È una notizia che riguarda tutti, grandi e piccoli, perché anche noi bambini possiamo imparare fin da ora a usare l’energia con attenzione, senza sprecarla, e a capire che le nostre scelte quotidiane possono aiutare l’ambiente e anche far risparmiare le famiglie. La necessità di cambiare rotta è chiara guardando i numeri che leggiamo nei dossier sull’ambiente. Oggi l’umanità consuma risorse come se avesse a disposizione una Terra e mezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Energia pulita e buone abitudini. Cervia, città che rispetta l’ambiente

