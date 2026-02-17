Empoli | tentano di aprire la cassaforte ma stavolta il colpo fallisce

Nella notte, alcuni criminali hanno cercato di aprire la cassaforte di un'agenzia di spedizioni in via Volontari della Libertà, ma sono stati disturbati e sono dovuti scappare senza riuscire nel loro intento. I malviventi hanno forzato l’ingresso dell’edificio, ma qualcosa li ha messi in fuga prima di portare a termine il furto. Un residente ha sentito dei rumori e ha chiamato la polizia, che è intervenuta subito sul posto.

Questa volta è andata male ai malviventi. Nella notte appena trascorsa si sono introdotti nella sede di un'agenzia di spedizioni di via Volontari della Libertà, ad Empoli, forzando una porta d'ingresso. Una volta all'interno i ladri si sarebbero aiutati con un flessibile per cercare di aprire una cassaforte, senza però riuscirci e quindi dandosi alla fuga a mani vuote. Sul posto, allertati, si sono recati i carabinieri di Empoli, ai quali sono affidate adesso le indagini per risalire ai responsabili del fallito colpo.