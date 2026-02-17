Empoli ora arriva la fase decisiva Tra marzo e aprile tutti scontri diretti
Empoli si prepara alla fase cruciale della stagione, con scontri diretti programmati tra marzo e aprile. La società ha deciso di cambiare allenatore quattro mesi fa, passando da Dionisi a Pagliuca, sperando di migliorare le prestazioni della squadra. Tuttavia, i risultati non sono ancora arrivati e le partite decisive si avvicinano.
di Simone Cioni A quattro mesi dall’avvicendamento in panchina tra Dionisi e Pagliuca, il cambio allenatore non sembra aver portato quell’inversione di tendenza che probabilmente la società si auspicava. O meglio, solamente in parte. Se andiamo a vedere i numeri di Dionisi nelle 18 partite disputate alla guida degli azzurri la media punti è di 1,11, inferiore a quella del suo predecessore che nelle 7 gare prima dell’esonero stava viaggiando sul 1,28 a gara. Questo soprattutto alla luce del crollo del girone di ritorno dove Fulignati e compagni hanno raccolto appena 2 punti in sei uscite, mostrando ancora certi limiti tecnici e caratteriali già evidenziati nella prima parte di stagione e che, evidentemente, il tecnico di Abbadia San Salvatore non è ancora riuscito a togliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Palermo vince la battaglia al Barbera, Empoli battuto 3-2 e rosa (per ora) terzi; L'Empoli ha una certezza: essere al momento la peggior squadra della serie B; Empoli - Reggiana, la cronaca testuale; Empoli-Juve Stabia 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche.
Serata buia per l’Empoli che viene punto e punito dalla Juve Stabia. Perdiamo 2-1 al Castellani. Cosi non va!!!La diretta Live della gara Empoli-Juve Stabia, in programma alle ore 20 allo Stadio Castellani per la 24a giornata di Serie B ... pianetaempoli.it
L'Empoli dura un tempo e poi crolla: la Juve Stabia passa 2-1 al CastellaniGli azzurri vanno in vantaggio con Lovato, ma non riescono a chiudere la partita. Nella ripresa, giocano soltanto i campani ... msn.com
EMPOLI, È ORA DI REAGIRE! Il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi per i ragazzi di Dionisi. Domenica alla Computer Gross Arena arriva la Reggiana: non è più tempo di sognare i playoff, è tempo di lottare per la salvezza. Tegola Ghion: lesione al bici - facebook.com facebook