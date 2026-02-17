Empoli si prepara alla fase cruciale della stagione, con scontri diretti programmati tra marzo e aprile. La società ha deciso di cambiare allenatore quattro mesi fa, passando da Dionisi a Pagliuca, sperando di migliorare le prestazioni della squadra. Tuttavia, i risultati non sono ancora arrivati e le partite decisive si avvicinano.

di Simone Cioni A quattro mesi dall’avvicendamento in panchina tra Dionisi e Pagliuca, il cambio allenatore non sembra aver portato quell’inversione di tendenza che probabilmente la società si auspicava. O meglio, solamente in parte. Se andiamo a vedere i numeri di Dionisi nelle 18 partite disputate alla guida degli azzurri la media punti è di 1,11, inferiore a quella del suo predecessore che nelle 7 gare prima dell’esonero stava viaggiando sul 1,28 a gara. Questo soprattutto alla luce del crollo del girone di ritorno dove Fulignati e compagni hanno raccolto appena 2 punti in sei uscite, mostrando ancora certi limiti tecnici e caratteriali già evidenziati nella prima parte di stagione e che, evidentemente, il tecnico di Abbadia San Salvatore non è ancora riuscito a togliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, ora arriva la fase decisiva. Tra marzo e aprile tutti scontri diretti

L’Atalanta ottiene una vittoria importante contro il Cagliari, segnando un passo decisivo nella stagione.

Durante il secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, si è delineata una nuova fase nei colloqui.

