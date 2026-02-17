Emozioni su strada e su ghiaccio

Perché il freddo e la neve hanno influenzato le nostre sensazioni, abbiamo testato la Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 e la Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, due modelli pensati per affrontare anche le condizioni più estreme. Durante la prova su strada e su ghiaccio, abbiamo sentito come si comportano in situazioni di scarsa aderenza, tra curve strette e rettilinei ghiacciati. La sensazione di sicurezza aumenta grazie a tecnologie specifiche, mentre le emozioni sono intense anche in condizioni difficili.

Durante le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 abbiamo provato due modelli dedicati ai Giochi: la nuova Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, ibrida da 145 cv, e l'Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026. «Le Olimpiadi sono l’evento sportivo per eccellenza, e noi come Stellantis abbiamo deciso di esserci: la partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 è molto di più di una collaborazione, è un sostegno all’impegno sportivo sul nostro territorio», ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, sottolineando che il gruppo ha quasi 3 mila vetture che rappresentano il «motore» delle Olimpiadi, di cui il 50 per cento elettrificate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

