Emozioni garantite alle Muse con Vandelli che canta Battisti

Maurizio Vandelli ha conquistato il pubblico delle Muse con il suo concerto dedicato a Battisti, portando sul palco le sue canzoni più celebri. La serata, organizzata dall’associazione Sulvic, si svolge alle 21 nel teatro di Ancona, attirando appassionati di musica italiana. Vandelli, noto frontman dei Nomadi, ha scelto di reinterpretare i brani del cantautore, regalando momenti intensi e coinvolgenti ai presenti. Un pubblico entusiasta ha seguito con attenzione ogni nota, lasciandosi trasportare dall’atmosfera creata sul palco.

E' la grande serata di Maurizio Vandelli al Teatro delle Muse, dove alle ore 21 l'associazione Sulvic presenta l'atteso concerto 'Emozioni garantite', noto anche come ' Vandelli canta Battisti '. L'ex leader dell'Equipe 84 regalerà più di due ore di intense emozioni interpretando alcune delle più importanti canzoni di Lucio Battisti, e i più grandi successi delle Equipe 84 riarrangiati e interpretati da lui stesso, insieme alla sua band di elementi. Si tratta di un viaggio nella musica della premiata ditta Battisti-Mogol, tra capolavori come 'Un'avventura', 'La canzone del sole', 'Pensieri e parole', 'Con il nastro rosa', 'Amarsi un po', 'Fiori rosa fiori di pesco', 'Emozioni' e molti altre.