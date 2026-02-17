Emergenza parcheggi a Levane Le numerose firme di una petizione popolare

A Levane, il problema dei parcheggi è diventato urgente a causa della crescente richiesta di spazi di sosta. Chiara Masini, capogruppo di Valdarno Centro a Montevarchi, segnala che molte persone hanno firmato una petizione per chiedere interventi immediati. La raccolta firme si è conclusa di recente e ora si attende una risposta concreta dalle autorità locali. Domani, mercoledì 18 febbraio, alle 17, si svolgerà un incontro pubblico per discutere le possibili soluzioni.

La consigliera Masini: "Necessario risolvere in fretta le criticità di via del Castello. Le risposte fornite finora dall'amministrazione montevarchina non sono soddisfacenti" Riceviamo e pubblichiamo da Chiara Masini, capogruppo Valdarno Centro a Montevarchi. "Domani, mercoledì 18 febbraio alle 17.15 si terrà in sala consiliare la commissione lavori pubblici del comune di Montevarchi con riferimento alla petizione popolare per realizzare parcheggi a Levane, una mia iniziativa. Il tutto ruota intorno all'esigenza di sistemare la via del cinema teatro San Martino, via del Castello, e di creare un parcheggio presso la scuola elementare.