Emanuela Orlandi il fratello Pietro e il cugino Meneguzzi attaccano Massimo Giletti | Dice solo bugie

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, e il cugino Meneguzzi criticano duramente Massimo Giletti, accusandolo di aver diffuso informazioni false sulla scomparsa di Emanuela. La loro reazione arriva dopo aver visto alcune interviste in cui il conduttore televisivo ha messo in dubbio alcune versioni ufficiali. Pietro ha dichiarato che Giletti diffonde solo bugie e che non si ferma davanti alle verità, mentre Meneguzzi ha aggiunto che le affermazioni del conduttore sono fuorvianti e ingiuste. La famiglia Orlandi continua a chiedere chiarezza e giustizia per la giovane

Continua a tenere banco a distanza di 43 anni il caso della sparizione di Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro e il cugino Pietro Meneguzzi si sono recentemente scagliati contro Massimo Giletti, accusandolo di dire "bugie" sulla vicenda. Il 26 gennaio scorso, Pietro Orlandi, in piazza del Risorgimento a Roma, ha parlato in pubblico del mistero legato alla sorella. Un'inviata de Lo Stato delle Cose, la trasmissione condotta da Giletti, ha raggiunto i due cugini. Ed è in questo contesto che è avvenuto l'attacco verbale al giornalista torinese. Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il cugino Meneguzzi contro Massimo Giletti "Non faccio battute a Giletti, perché dice solo bugie", ha dichiarato Meneguzzi quando è stato raggiunto dall'inviata de Lo Stato delle Cose.