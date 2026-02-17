Ella McCay | una sgangherata commedia drammatica nel mondo della politica – Recensione

Nel 2008, Ella McCay, all’età di trent’anni, si prepara a diventare la più giovane governatrice di uno stato americano, una conquista che nasce dalla sua tenacia e dal desiderio di cambiare le cose. La sua storia si svolge tra incontri politici e difficoltà personali, mentre cerca di affermarsi in un mondo spesso dominato dagli uomini. La commedia drammatica che porta il suo nome mostra, con toni semplici e diretti, le sfide di una giovane donna che lotta per farsi strada. Ella affronta ogni ostacolo con determinazione, cercando di bilanciare ambizione e responsabilità.

Nel pieno dei suoi trent'anni, nel 2008 Ella McCay sta per diventare la più giovane governatrice di uno stato americano. Il suo mentore, il governatore uscente Bill, è infatti prossimo a trasferirsi a Washington per assumere un importante incarico nella neonata amministrazione Obama, e proprio Ella è designata a prenderne il posto. Conosciamo così una protagonista problematica, orfana di madre e con un padre che non vede da lungo tempo, per via dei continui tradimenti dell'uomo nei confronti della compianta moglie, mai perdonatigli da Ella e dal fratello minore Casey, che soffre di agorafobia e lavora recluso in casa dallo schermo del computer.