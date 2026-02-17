Eliana Flamini è la nuova presidente del Consiglio comunale di Osimo

Eliana Flamini ha ottenuto la carica di presidente del Consiglio comunale di Osimo dopo che tutta la maggioranza ha votato a favore, mentre l’opposizione si è astenuta. La decisione è arrivata nella seduta di ieri pomeriggio, lunedì 16 febbraio, durante la quale i consiglieri hanno discusso a lungo sulla sua candidatura. Flamini, già nota nel panorama locale per il suo impegno civico, ha ricevuto il sostegno di diversi amministratori che puntano a rafforzare i rapporti tra le diverse forze politiche.

Favorevole la maggioranza, astenuta l'opposizione. Succede a Simone Pugnaloni nominato amministratore delegato di Astea OSIMO – Con il voto favorevole dell’intera maggioranza e l’astensione di tutta dell’opposizione, nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio, Eliana Flamini è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Osimo. Esponente del Partito Democratico, Flamini vanta nell’Assise una lunga esperienza, essendo ormai giunta alla sua quarta sindacatura. Succede a Simone Pugnaloni, nominato dalla sindaca Michela Glorio nuovo amministratore delegato di Astea. Questo il discorso integrale da lei pronunciato dopo l’elezione: «Gentile sindaca, gentili assessore e assessori, gentili colleghe e colleghi consiglieri, gentile segretaria generale, cittadine e cittadini presenti qui in sala e che ci seguite online, sono onorata del ruolo che oggi voi consiglieri mi chiamate a ricoprire, ruolo che come ben sapete è a garanzia del rispetto delle regole democratiche e della centralità del Consiglio comunale come luogo di dialogo e delle decisioni per tutta la comunità.🔗 Leggi su Anconatoday.it Comune, Eliana Flamini eletta nuovo presidente del Consiglio Eliana Flamini è stata eletta presidente del Consiglio comunale dopo che il primo voto non ha raggiunto il quorum necessario. Maria Pia Chionna è la nuova presidente del Consiglio comunale di Terracina Maria Pia Chionna assume il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Terracina dopo che Luca Caringi ha lasciato la carica per diventare assessore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comune, Eliana Flamini eletta nuovo presidente del Consiglio; Eliana Flamini si insedia alla presidenza del Consiglio comunale: Sia il luogo del dialogo; Comune Eliana Flamini eletta nuovo presidente del Consiglio. Comune, Eliana Flamini eletta nuovo presidente del ConsiglioAl primo turno di consultazioni non è stata approvata la nomina della consigliera Eliana Flamini al ruolo di ... msn.com Presidente del Consiglio comunale, Eliana Flamini deve attendereCon il passaggio di Simone Pugnaloni all’Astea come nuovo amministratore delegato, si è aperta da subito la corsa allo scranno più alto del Consiglio comunale da lui presieduto nella prima era ... ilrestodelcarlino.it Eliana Flamini si insedia alla presidenza del Consiglio comunale: «Sia il luogo del dialogo» | Cronache Ancona x.com