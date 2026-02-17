Elezioni è attesa per l’incontro tra il centrosinistra e i movimenti No Ponte

Il centrodestra ha annunciato che il centrosinistra e i movimenti No Ponte si incontreranno domani, per cercare un accordo. La riunione arriva in un momento di forte tensione politica a Messina, dove le elezioni comunali si avvicinano rapidamente. La città si sta confrontando con la scadenza del 27 febbraio, data ultima per le dimissioni di Basile Antonio, il sindaco uscente. La questione del nuovo candidato sta dividendo le forze politiche e i cittadini, interessati alle future decisioni.

Messina al Voto: Il Centrosinistra alla Ricerca di un Candidato tra Scadenze e il Peso del Ponte. Messina si prepara a un'elezione comunale cruciale, con la data del 27 febbraio che segna il termine ultimo per le dimissioni del sindaco uscente, Basile Antonio. La principale sfida per il centrosinistra è definire un candidato unitario, in un contesto politico dominato dalla questione del Ponte sullo Stretto, opera che divide profondamente la città. Una Data Imminente e un Quadro Politico Incerto. L'imminente scadenza del mandato di Basile Antonio apre una fase di transizione per l'amministrazione comunale.