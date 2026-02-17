Elezioni comunali Nasce Rinascita Sancipriano | FOTO
A Sancipriano, la nascita di “Rinascita Sancipriano” nasce dalla volontà di alcuni cittadini di proporre un’alternativa dopo mesi di incertezza politica. Di fronte a un quadro ancora frammentato, il gruppo si presenta come una nuova voce che punta a coinvolgere gli abitanti nel futuro del paese. Nei prossimi mesi, questa forza politica cercherà di conquistare consensi per incidere sulla scelta del nuovo sindaco.
Assetti ancora fluidi verso il voto. Il sindaco uscente pronto alla sfida, le civiche cercano l’unità e Belloro corre con il suo movimento La geografia politica cittadina resta in fase di ridefinizione a pochi mesi dalle amministrative. In un contesto ancora privo di equilibri consolidati, prende forma una nuova aggregazione: Rinascita Sancipriano. Tra gli animatori dell’iniziativa figurano il ginecologo Michele Serao, Saverio Guida e l’imprenditore Luca Pagano, determinati a inserirsi nel confronto elettorale con una proposta autonoma. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo soggetto politico non dovrebbe convergere sul progetto che sosterrà il sindaco in carica Vincenzo Caterino, intenzionato a ricandidarsi.🔗 Leggi su Casertanews.it
