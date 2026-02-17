Elezioni comunali Nasce Rinascita Sancipriano | FOTO

Assetti ancora fluidi verso il voto. Il sindaco uscente pronto alla sfida, le civiche cercano l’unità e Belloro corre con il suo movimento La geografia politica cittadina resta in fase di ridefinizione a pochi mesi dalle amministrative. In un contesto ancora privo di equilibri consolidati, prende forma una nuova aggregazione: Rinascita Sancipriano. Tra gli animatori dell’iniziativa figurano il ginecologo Michele Serao, Saverio Guida e l’imprenditore Luca Pagano, determinati a inserirsi nel confronto elettorale con una proposta autonoma. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo soggetto politico non dovrebbe convergere sul progetto che sosterrà il sindaco in carica Vincenzo Caterino, intenzionato a ricandidarsi.🔗 Leggi su Casertanews.it

In vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stato creato un osservatorio dei cittadini dedicato a monitorare e valutare le candidature.

Per le prossime elezioni comunali di Milano, il centrosinistra valuta diverse opzioni per la candidatura a sindaco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dimissioni del sindaco Ciotti, Rinascita per Morciano: Non siamo noi la causa di quanto accaduto; Conia lancia la lista completa di Rinascita per Cinquefrondi: squadra già pronta, leadership confermata e sfida al terzo mandato; Quartu, Milia scende in campo con Rinascita per la riconferma in Comune; Comunali Cosenza 2027, Castagna lancia Giacomo Mancini è il sindaco ideale per la rinascita della città.

Elezioni comunali. Nasce Rinascita Sancipriano | FOTOAssetti ancora fluidi verso il voto. Il sindaco uscente pronto alla sfida, le civiche cercano l’unità e Belloro corre con il suo movimento ... casertanews.it

Comunali Cosenza 2027, Castagna lancia Giacomo Mancini è il sindaco ideale per la rinascita della cittàIl leader sindacale lancia ufficialmente la candidatura per le Comunali del prossimo anno. Nasce una coalizione civica, riformista e ambientalista per affrontare la crisi del capoluogo bruzio. Giacomo ... quicosenza.it

FoggiaToday. . Valentina e la sua rinascita dopo il cancro https://cityne.ws/HThpC facebook