Elezioni a Todi il centrosinistra rimette in moto la coalizione | i Civici Umbri saranno il centro politico
Il centrosinistra a Todi si sta riorganizzando perché il voto si avvicina e il centrodestra, guidato dal sindaco Ruggiano, ha mantenuto il potere per due mandati. I Civici Umbri si affermano come punto di riferimento, puntando a diventare il fulcro della futura alleanza politica. Nei prossimi mesi, i partiti di sinistra lavorano per convincere gli elettori e rafforzare la loro presenza in vista delle urne del prossimo anno.
Il Consigliere Comunale Fabio Catterini: "La 'Carta per Todi' rappresenta per noi il passaggio naturale da un'opposizione attenta a una proposta di governo solida" Tra un anno si vota a Todi e il centrosinistra, all'opposizione dopo due legislature del sindaco Ruggiano di centrodestra, vuole provare a ritornare al governo cittadino costruendo un anno prima una coalizione in grado di raccogliere la maggioranza dei voti. Nella coalizione classica, dopo le vittorie in Regione e in Comune a Perugia, c'è la convinta adesione dei Civici Umbri dopo l'addio, con il passaggio a Forza Italia di Romizi, del loro fondatore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Elezioni 2026: la coalizione di centrosinistra al lavoro per la scelta del nome, il sindaco Ferrara ha un ruolo di garanteNella serata di venerdì 19 dicembre, si è riunito il tavolo della coalizione di centrosinistra e delle forze civiche, progressiste, moderate e riformiste, per proseguire il confronto in vista delle elezioni amministrative del 2026.
