Elezioni a Todi il centrosinistra rimette in moto la coalizione | i Civici Umbri saranno il centro politico

Il centrosinistra a Todi si sta riorganizzando perché il voto si avvicina e il centrodestra, guidato dal sindaco Ruggiano, ha mantenuto il potere per due mandati. I Civici Umbri si affermano come punto di riferimento, puntando a diventare il fulcro della futura alleanza politica. Nei prossimi mesi, i partiti di sinistra lavorano per convincere gli elettori e rafforzare la loro presenza in vista delle urne del prossimo anno.