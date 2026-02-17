Elettrice Palatina | al Museo delle Cappelle Medicee ingresso gratuito visite tematiche e un concerto del Conservatorio Cherubini

Il Museo delle Cappelle Medicee apre gratuitamente le sue porte per celebrare Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina, offrendo visite guidate a tema e un concerto del Conservatorio Cherubini. La manifestazione mira a riscoprire il ruolo della principessa nella storia fiorentina, coinvolgendo il pubblico in attività culturali e musicali.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello celebrano Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina. Mercoledì 18 febbraio, in occasione dell’anniversario della morte dell’ultima discendente del ramo granducale della dinastia, il sistema museale fiorentino promuove una giornata di iniziative al Museo delle Cappelle Medicee, dove Anna Maria Luisa è sepolta. L’Elettrice Palatina fu una figura determinante per il destino del patrimonio artistico fiorentino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze celebra l’Elettrice Palatina, ingresso gratis alle Cappelle MediceeFirenze dedica una giornata speciale all’Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de’ Medici, perché il suo nome è legato alla tutela delle opere d’arte che ancora oggi si possono ammirare nelle Cappelle Medicee.

"Collective Christmas": il concerto natalizio a ingresso gratuito al Conservatorio Verdi di TorinoIl Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ospiterà il concerto natalizio “Collective Christmas” venerdì 19 dicembre alle 21.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.