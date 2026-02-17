Elefantino del Bernini a Roma | nuova rottura alla zanna indagini e allarme per la sicurezza del patrimonio artistico

Un elefantino del Bernini a Roma ha subito una rottura alla zanna, probabilmente a causa di un danno accidentale durante lavori di restauro. La statua, che si trova in piazza della Minerva, è uno dei simboli della città e da sempre attira turisti e passanti. Ora, le autorità stanno verificando come sia potuto succedere e se ci siano responsabilità. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela e la sicurezza delle opere d’arte pubbliche.

Roma, sfregiata la statua dell'elefantino del Bernini: rotta una zanna, riaccendono i riflettori sulla sicurezza del patrimonio. Un atto vandalico ha danneggiato un simbolo di Roma: l'elefantino in marmo alla base dell'obelisco in piazza della Minerva è stato colpito, con la rottura di una delle sue zanne. L'allarme è scattato lunedì sera, portando all'intervento della polizia locale e all'avvio di indagini per accertare le responsabilità e le cause del danneggiamento, che riaprono il dibattito sulla protezione del patrimonio artistico.

Roma, ancora vandalizzato l'elefantino del Bernini: spezzata la zanna

