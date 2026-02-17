Effetto Rabiot | il Milan senza il francese perde il 28% di vittorie

L'assenza di Adrien Rabiot ha causato una perdita del 28% nelle vittorie del Milan, che si prepara ad affrontare il Como senza il centrocampista francese. La squalifica dell’ex Juventus ha lasciato il reparto di metà campo più scoperto, influenzando le possibilità di successo della squadra. I tifosi sono preoccupati, temendo che questa mancanza possa incidere anche sulla prestazione complessiva.

Il Milan si presenta alla sfida contro il Como orfano del suo equilibratore tattico: Adrien Rabiot marcherà visita per squalifica, lasciando un vuoto statistico che spaventa i tifosi rossoneri. I dati forniti da Opta delineano uno scenario impietoso per la compagine meneghina, che senza il francese subisce una drastica flessione nel rendimento. "La sua assenza pesa come un macigno sugli equilibri della mediana", confermano gli analisti, evidenziando come la squadra non sia mai uscita sconfitta in campionato con l'ex juventino sul terreno di gioco. Il peso specifico del classe '95 è certificato da una percentuale di vittorie del 71% (12 successi su 17 apparizioni), con una media punti stratosferica di 2.