Educazione sessuale e affettiva a scuola potrebbe diventare una disciplina | si lavora in VII Commissione |
La VII Commissione Cultura della Camera ha avviato le audizioni sulla proposta di legge del senatore De Cristofaro, che mira a inserire l’educazione sessuale e affettiva tra le materie scolastiche. La legge, se approvata, coinvolgerebbe tutti gli istituti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti per affrontare meglio le relazioni e i sentimenti. Durante le audizioni, i parlamentari ascoltano esperti e insegnanti per capire come realizzare questa iniziativa concreta nelle scuole italiane.
Sono iniziate presso la VII Commissione Cultura della Camera le audizioni sulla proposta di legge presentata dal senatore De Cristofaro (Misto) che introduce l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Educazione sessuale nelle scuole, consenso informato per le famiglie. Il sì della VII commissione, si passa all’Aula
La VII Commissione Cultura ha approvato il disegno di legge che riguarda l’educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato per le famiglie.
Genova avrà l’educazione sessuale affettiva a scuola
Educazione sessuale anche alle scuole medie: ok della Camera con il consenso informato
