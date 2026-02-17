Educazione sessuale e affettiva a scuola potrebbe diventare una disciplina | si lavora in VII Commissione

Sono iniziate presso la VII Commissione Cultura della Camera le audizioni sulla proposta di legge presentata dal senatore De Cristofaro (Misto) che introduce l’insegnamento dell’educazione sentimentale, sessuale e affettiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La VII Commissione Cultura ha approvato il disegno di legge che riguarda l’educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato per le famiglie.

Messina, protocollo del Comune su educazione affettiva e sessuale, parità di genere e contrasto alle discriminazioni nelle scuoleCon la delibera di Giunta n. 114 del 13 febbraio 2026, su proposta dell’Assessora alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità, Liana Cannata, ... messina.gazzettadelsud.it

Lavoro, consenso e educazione sessuo-affettiva, Rain Arcigay Caserta cerca professionistiScopri tutti i dettagli riguardo Lavoro, consenso e educazione sessuo-affettiva, Rain Arcigay Caserta cerca professionisti . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

‘ ’ Ciclo di incontri di educazione sessuale per genitori e insegnanti a cura della sessuologa Sonia Trolli. Secondo appuntamento dedicato all’adolescenza intesa come un viaggio la cui mappa è da aggiornare insieme - facebook.com facebook

