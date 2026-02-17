Eduardo ha portato sul palco del Sannazaro storie di teatro che affascinano ancora oggi. Le sue commedie, insieme a quelle di Pirandello e alla presenza di attrici come Duse e Bernhardt, mostrano come il teatro italiano e internazionale si siano evoluti nel tempo. In scena, si alternano battute vivaci e momenti intensi, portando il pubblico in un viaggio tra passato e presente.

Tempo di lettura: 3 minuti Le commedie di Eduardo Scarpetta, quelle di Nino Taranto e dei fratelli De Filippo ma anche Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Sul palco del teatro Sannazaro, inaugurato il 26 dicembre del 1847, è sfilata in quasi due secoli la storia del teatro, napoletano e non, in una location di particolare bellezza e collocazione strategica, nel cuore della città e del suo salotto buono. Nell’ipotetico album dei ricordi, in prima pagina potrebbe essere collocato l’incontro di due geni: qui si conobbero, avviando amicizia e collaborazione, Luigi Pirandello ed Eduardo. Aperto alla presenza e col plauso di tutta l’aristocrazia napoletana – in prima fila don Giulio Mastrilli, duca di Marigliano, che lo aveva fortemente voluto e pagato – il Sannazaro, dicono le cronache del giornale Roma, fu considerato da subito “uno dei più belli e graziosi teatri che conoscessimo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eduardo, Pirandello e la Duse, il palco del Sannazaro storia del teatro

Da Eleonora Duse a Eduardo: la storia del teatro SannazaroUn incendio ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro, causando danni alle strutture storiche del teatro napoletano.

Da Eleonora Duse a Eduardo De Filippo: tutte le stelle del Teatro SannazaroUn incendio ha danneggiato il Teatro Sannazaro, causando danni ai tanti spettacoli in programma e lasciando senza palco numerosi artisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.