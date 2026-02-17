Eduardo Pirandello e la Duse il palco del Sannazaro storia del teatro
Eduardo ha portato sul palco del Sannazaro storie di teatro che affascinano ancora oggi. Le sue commedie, insieme a quelle di Pirandello e alla presenza di attrici come Duse e Bernhardt, mostrano come il teatro italiano e internazionale si siano evoluti nel tempo. In scena, si alternano battute vivaci e momenti intensi, portando il pubblico in un viaggio tra passato e presente.
Tempo di lettura: 3 minuti Le commedie di Eduardo Scarpetta, quelle di Nino Taranto e dei fratelli De Filippo ma anche Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Sul palco del teatro Sannazaro, inaugurato il 26 dicembre del 1847, è sfilata in quasi due secoli la storia del teatro, napoletano e non, in una location di particolare bellezza e collocazione strategica, nel cuore della città e del suo salotto buono. Nell’ipotetico album dei ricordi, in prima pagina potrebbe essere collocato l’incontro di due geni: qui si conobbero, avviando amicizia e collaborazione, Luigi Pirandello ed Eduardo. Aperto alla presenza e col plauso di tutta l’aristocrazia napoletana – in prima fila don Giulio Mastrilli, duca di Marigliano, che lo aveva fortemente voluto e pagato – il Sannazaro, dicono le cronache del giornale Roma, fu considerato da subito “uno dei più belli e graziosi teatri che conoscessimo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Da Eleonora Duse a Eduardo: la storia del teatro SannazaroUn incendio ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro, causando danni alle strutture storiche del teatro napoletano.
Da Eleonora Duse a Eduardo De Filippo: tutte le stelle del Teatro SannazaroUn incendio ha danneggiato il Teatro Sannazaro, causando danni ai tanti spettacoli in programma e lasciando senza palco numerosi artisti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Silvio Orlando: Con Pirandello ho riscoperto il rischio del teatro; Ditegli sempre di sìdi Eduardo De Filippo, in scena mercoledì 19 febbraio al Teatro Cicconi; Chi era l'attore Giancarlo Dettori: sodalizio con Strehler e legame con Franca Nuti; Gorizia, ‘A qualcuno piace caldo’ riporta in vita Marilyn Monroe e il genio di Billy Wilder.
Eduardo, Pirandello e la Duse, il palco del Sannazaro storia del teatroLe commedie di Eduardo Scarpetta, quelle di Nino Taranto e dei fratelli De Filippo ma anche Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. (ANSA) ... ansa.it
Pirandello incontra Eduardo al Teatro Festival«Io questo pirandellismo attribuitomi dai critici non lo capisco, se devo dire la verità. Che vogliono dire? Che ho copiato da Pirandello? Che mi sono appropriato della sua tematica? Se è questo, mi ... napoli.repubblica.it
L’incendio di vai Chiaia ha inghiottito 180 anni di tradizione culturale partenopea. Sul palco iniziò la fortuna di Scarpetta e il giovane Eduardo incontrò Pirandello. L’ultima ristrutturazione nel 2021 Leggi l'articolo #TeatroSannazaro facebook
Da Eduardo a Pirandello: la storia dello storico teatro Sannazaro x.com