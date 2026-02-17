Editoria | Milleproroghe sblocca 30 milioni per sostenere l’informazione e il pluralismo dei media in Italia

Il governo ha deciso di stanziare 30 milioni di euro grazie al Milleproroghe, una legge di bilancio in discussione in Parlamento, per aiutare le testate giornalistiche italiane. Questa somma servirà a rafforzare la varietà di voci e opinioni nel settore dell’informazione, che spesso fatica a trovare risorse sufficienti. Nel dettaglio, il finanziamento arriva sotto forma di credito d’imposta, e il Fondo per il pluralismo dell’informazione lo gestisce per distribuire i fondi alle imprese editoriali.

Editoria: 30 Milioni dal Milleproroghe per Sostenere il Pluralismo dell’Informazione. Il Milleproroghe, la legge di bilancio in fase di approvazione, prevede un sostegno economico all’editoria italiana attraverso un credito d’imposta annuale di 30 milioni di euro, finanziato dal Fondo per il pluralismo dell’informazione. La misura, inserita nel contesto di una manovra più ampia che rinnova anche misure come la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), mira a contrastare le crescenti difficoltà economiche del settore, in un’epoca di profonda trasformazione digitale e competizione mediatica.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Editoria, presidente Confindustria Radio Tv Antonio Marano: “Big tech danneggiano nostri media, controllano informazione senza investire nel Paese” Leggi anche: Manovra 2026, si sblocca lo stallo sui fondi all'editoria: 60 milioni per il 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Editoria, nel Milleproroghe 30 milioni all’anno di credito d’imposta dal Fondo per il pluralismoIl testo è una riformulazione del governo. Presentati anche 11 emendamenti dei relatori, tra rinnovo cigs e blocco polizza obbligatoria per funzionari pubblici ... repubblica.it Editoria, niente fondi nel Milleproroghe. Ma intanto aumenta il bilancio di Palazzo ChigiRoma, 23 gennaio 2024 – Neanche l’ultimo colpo, l’arrivo dei programmi di intelligenza artificiale sui motori di ricerca, con i suoi effetti negativi sui contenuti realizzati dalle aziende editoriali, ... quotidiano.net La Camera dei Deputati approva l’emendamento del deputato di Forza Italia al Decreto Milleproroghe: via libera al trattenimento volontario in servizio dei medici over 70 per tutto il 2026: «Problema risolto a Polistena, Locri e in molte altre strutture» facebook