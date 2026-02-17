Editoria Marotta Sce | presentata mozione per rilancio edicole

Il consigliere regionale Marotta della Sce ha presentato una mozione per rilanciare le edicole nel Lazio, sottolineando la perdita di decine di punti vendita negli ultimi anni. La proposta nasce dalla preoccupazione di preservare spazi di informazione e socialità che stanno scomparendo, specialmente nei piccoli paesi. La regione chiede un intervento nazionale per sostenere queste attività, fondamentali per molte comunità locali.

Edicole al bivio: il Lazio chiede un piano nazionale per salvare presidi di comunità e informazione. Il Consiglio regionale del Lazio si prepara a discutere una mozione per il rilancio delle edicole, considerate non solo attività commerciali, ma anche infrastrutture sociali essenziali e garanzie del diritto all’informazione. La proposta, presentata dal consigliere Claudio Marotta e sostenuta da Massimiliano Valeriani e Luciano Nobili, mira a sollecitare un intervento nazionale per sostenere un settore in profonda trasformazione, riconoscendone il valore sociale e la necessità di un adattamento al contesto attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu Congresso Pd, presentata la mozione unitaria: Lombardi segretarioDurante il congresso del Pd a Caserta, è stata presentata la mozione unitaria che ha portato alla nomina di Stefano Lombardi come nuovo segretario provinciale. “Basta evasione: presentata mozione urgente per tutelare le casse comunali”Il consigliere comunale di maggioranza Roberto Quarta ha presentato al consiglio comunale una mozione urgente per fermare l’evasione dei tributi locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Editoria, Marotta (Sce): presentata mozione per rilancio edicole x.com Video-editoriale del Beppe #Marotta sui veleni di #InterJuve. Si continuerà in Tribunale e non solo per volti noti, mentre #Bastoni e famiglia restano in silenzio 'giuridico': al lavoro #Digos e non solo. Ne parlo qui: https://youtu.be/KS57fgALBks facebook