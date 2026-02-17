Eclissi solare anulare oggi la prima dell' anno | cos' è il cerchio di fuoco
Oggi si verifica la prima eclissi solare dell’anno, causata dall’allineamento tra il Sole, la Luna e la Terra, e si può ammirare un “cerchio di fuoco” nel cielo. La fase si presenta come un anello luminoso intorno alla Luna, che nasconde parzialmente il Sole. Questa particolare configurazione si osserva solo quando il satellite si trova più lontano dalla Terra, creando un effetto spettacolare. Molti appassionati di astronomia si preparano a seguire l’evento, che durerà circa tre ore.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Martedì 17 febbraio il nostro satellite passerà davanti al Sole, offrendo un raro spettacolo spaziale della durata di circa due minuti, che purtroppo sarà visibile soltanto dall'Antartide Oggi è il giorno della prima eclissi di Sole dell'anno: un'occasione "speciale", visto che si tratterà di un'eclissi anulare. Uno show spaziale che, purtroppo per gli appassionati, sarà visibile a occhio nudo soltanto dall'Antartide. Vediamo nel dettaglio cos'è il cosiddetto "anello di fuoco" e quando si verifica.🔗 Leggi su Today.it
Nel cielo arriva l’Anello di Fuoco: dove e come vedere l’eclissi anulare di Sole (durerà solo 1 minuto e 52 secondi)
Il cielo si anima con l’arrivo dell’Anello di Fuoco, un’eclissi anulare di Sole che si osserva solo in alcune zone e dura meno di due minuti.
Nuova eclissi solare il 17 febbraio 2026, dove sarà visibile l’anello di fuoco
Il 17 febbraio 2026 gli italiani potranno assistere a un evento raro: un’eclissi di Sole anulare.
Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente. La durata dell'evento dipenderà dalla località geografica in cui la si osserva.
In arrivo domani la prima eclissi di Sole del 2026, sarà un'eclissi anulare e sarà visibile solo dall'Antartide.
Oggi l’eclissi solare parziale: a che ora e dove vedere il rarissimo anello di fuoco Il fenomeno sarà visibile per circa tre ore facebook
Grande attesa per la prima eclissi di Sole dell'anno: 17 febbraio alle 13:12 ora italiana sulla fascia dell'Antartide il Sole si oscurerà lasciando visibile solo un 'anello di fuoco'. E' l'eclissi solare anulare. Il fenomeno durerà 1 minuto e 52 secondi