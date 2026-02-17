Eclissi solare anulare oggi la prima dell' anno | cos' è il cerchio di fuoco

Oggi si verifica la prima eclissi solare dell’anno, causata dall’allineamento tra il Sole, la Luna e la Terra, e si può ammirare un “cerchio di fuoco” nel cielo. La fase si presenta come un anello luminoso intorno alla Luna, che nasconde parzialmente il Sole. Questa particolare configurazione si osserva solo quando il satellite si trova più lontano dalla Terra, creando un effetto spettacolare. Molti appassionati di astronomia si preparano a seguire l’evento, che durerà circa tre ore.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Martedì 17 febbraio il nostro satellite passerà davanti al Sole, offrendo un raro spettacolo spaziale della durata di circa due minuti, che purtroppo sarà visibile soltanto dall'Antartide Oggi è il giorno della prima eclissi di Sole dell'anno: un'occasione "speciale", visto che si tratterà di un'eclissi anulare. Uno show spaziale che, purtroppo per gli appassionati, sarà visibile a occhio nudo soltanto dall'Antartide. Vediamo nel dettaglio cos'è il cosiddetto "anello di fuoco" e quando si verifica.🔗 Leggi su Today.it

Il cielo si anima con l’arrivo dell’Anello di Fuoco, un’eclissi anulare di Sole che si osserva solo in alcune zone e dura meno di due minuti.

Il 17 febbraio 2026 gli italiani potranno assistere a un evento raro: un’eclissi di Sole anulare.

Eclissi Totale 7 Settembre 2025 La Notte della Luna di Sangue

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.