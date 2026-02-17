Ecco la generazione addomesticata

Il teatro diventa il luogo principale per raccontare una generazione oppressa, sfruttata e addomesticata. La scelta nasce dalla necessità di offrire uno spazio pubblico dove esprimere le difficoltà di giovani e meno giovani, spesso ignorate dai media. Per esempio, in alcune rappresentazioni si ascoltano testimonianze dirette di chi vive tra precarietà e ingiustizie, cercando di risvegliare l’attenzione della comunità.

Il teatro come ultimo momento di piazza, una condivisione collettiva in cui raccontare una generazione oppressa, sfruttata, addomesticata. Sabato sera al Petrella di Longiano va in scena ' La sparanoia ' di e con Niccolò Fettarappa, sul palco con Lorenzo Guerrieri. I due portano sul palco lo stato di una generazione che vive il conflitto tra il desiderio di incendiare le piazze e l'immobilismo di una realtà precaria, con una lingua tagliente fra satira politica e surrealismo. I biglietti sono in vendita sul sito di Vivatcket e presso il Petrella. Fettarappa, come nasce 'La sparanoia'? "L'idea è arrivata durante la pandemia.